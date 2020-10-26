Иркутск, , 08:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 23 398 человек, причём 215 из них добавились только за последние сутки.

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Госпитализирован 3601 пациент (+213 за последние сутки). Выздоровели 18 859 человек (+10), умерли 376 (+9 за последние сутки). Жертвами иных, не связанных с COVID-19, заболеваний стали 114 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября общее число выявленных в Приангарье носителей коронавируса составляло 22 764 человека, причем 201 из них добавился только за сутки. Несмотря на достаточно сложную ситуацию, власти региона в самое ближайшее время намерены ликвидировать дефицит медикаментов и увеличить объем тестирования на SARS-CoV-2.

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