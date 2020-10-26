Якутск, , 08:45 — REGNUM В Якутии вынесен приговор жителю Иркутской области, который выполняя обязанности начальника участка в одной из организаций, избил подчинённого, который впоследствии скончался в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Обвиняемый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда работнику, повлекшему по неосторожности его смерть.

В суде с учётом представленных гособвинителем доказательств установлено, что в январе 2019 года у подсудимого в ходе работы на отдалённом участке в районе посёлка Большой Хатыми в Нерюнгринском районе произошла ссора с подчинённым, который сделал начальнику замечание по поводу того, что он зашёл в жилой вагончик в грязной обуви.

«В результате конфликта, подсудимый нанёс потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу и голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался через неделю в медучреждении», — пояснили в прокуратуре.

На суде подсудимый полностью отрицал вину и выдвигал различные версии получения погибшим телесных повреждений. Но суду были представлены все доказательства его виновности.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в курганском городе Шадринске под стражу заключены два местных жителя, которых обвиняют в убийстве мужчины, попросившего их не шуметь.