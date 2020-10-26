Иркутск, , 08:27 — REGNUM На трассе в Нижнеилимском районе Иркутской области утром 25 октября произошло ДТП: автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся набок. Об этом информирует сайт СУ СК РФ по региону, следователи которого проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В автобусе находились 27 пассажиров и два водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По предварительной информации, пострадал 64-летний пассажир автобуса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 октября маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге «Вилюй» в Братске Иркутской области. Известно, что в момент ДТП в маршрутке находились 12 пассажиров, пострадали три человека и водитель.

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