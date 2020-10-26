Емельяновский район, Красноярский край, 26 октября 2020, 08:23 — REGNUM Смертельное ДТП произошло утром 26 октября в Емельяновском районе Красноярского края. На месте работают сотрудники полиции, сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД.
На место ДТП с четырьмя погибшими выехало руководство ГУ МВД и краевой ГИБДД. Предварительно установлено, что утром 26 октября на 776 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель легковой машины двигался в направлении Ачинска со стороны Красноярска.
В результате ДТП погиб 17-летний водитель «Жигулей». Также скончались его пассажиры: четырёхлетний мальчик, 18-летняя девушка, 22-летняя женщина. Погибшие — жители посёлка 13 Борцов Революции.
На месте аварии работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям краевого ГУ МВД.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 11-летняя пассажирка одной из машин погибла в результате ДТП.
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