Емельяновский район, Красноярский край, , 08:23 — REGNUM Смертельное ДТП произошло утром 26 октября в Емельяновском районе Красноярского края. На месте работают сотрудники полиции, сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД.

В ДТП в Красноярском крае погибли четыре человека 24.мвд.рф

На место ДТП с четырьмя погибшими выехало руководство ГУ МВД и краевой ГИБДД. Предварительно установлено, что утром 26 октября на 776 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель легковой машины двигался в направлении Ачинска со стороны Красноярска.

В результате ДТП погиб 17-летний водитель «Жигулей». Также скончались его пассажиры: четырёхлетний мальчик, 18-летняя девушка, 22-летняя женщина. Погибшие — жители посёлка 13 Борцов Революции.

На месте аварии работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям краевого ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 11-летняя пассажирка одной из машин погибла в результате ДТП.

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