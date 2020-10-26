Красноярск, , 08:13 — REGNUM Сразу два инцидента с туристами произошло в минувшие выходные в национальном парке «Красноярские столбы».

Как сообщили ИА REGNUM 26 октября в КГКУ «Спасатель», один человек получил на «Столбах» ушиб левого голеностопа. Ему оказали помощь.

Второй инцидент оказался серьёзнее. В районе столба «Сторожевой» при падении с высоты получила травмы женщина. У неё диагностировали компрессионный перелом позвоночника и перелом рёбер. Женщину эвакуировали, доставили до восточного входа и передали сотрудникам скорой помощи.

Спасатели просят соблюдать правила техники безопасности при посещении национального парка «Столбы».

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