Чита, , 08:03 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено по факту кражи в больнице 13 метров трубы, предназначенной для подачи кислорода пациентам, заболевшим COVID-19, в Чите. Об этом 26 октября сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в больнице, где проходят лечение пациенты с выявленным заражением коронавирусом. Неизвестные украли 13 метров трубы, предназначенной для подачи кислорода. По факту кражи была проведена проверка. Согласно данным проверки, рабочие, производившие ремонт на крыше больницы, срезали часть трубы.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сотрудникам полиции удалось установить личность одного из подозреваемых. В настоящее время ремонтные работы на крыше произведены, труба возвращена на место. Пациенты получают лечение в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чите у больных COVID-19 украли трубы для подачи кислорода