Петропавловск-Камчатский, , 07:17 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения требований безопасности было возбуждено после гибели работника на руднике «Бараньевское» в Камчатском крае. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Мужчина 54-х лет, житель Свердловской области, погиб 25 октября во время обвала породы в ходе подземных работ на штольне «Южная». Отмечается, что гибель рабочего произошла из-за несоблюдения правил техники безопасности на руднике «Бараньевское» АО «Камчатское золото». В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех деталей трагедии.

В группе компаний «Золото Камчатки», куда входит и АО «Камчатское золото», была создана специальная комиссия для расследования причин и обстоятельств гибели рабочего. Также было принято решение об оказании материальной помощи семье погибшего в размере один миллион рублей.

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