Хабаровск, , 07:24 — REGNUM В Хабаровском крае устраняют разрушительные последствия циклона, который бушевал в регионе 23−24 октября. Сильные осадки и ураганный ветер нарушили энергоснабжение в 108 населённых пунктах. В общей сложности без света остались 19 800 жилых домов, 238 социально значимых объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство аварий к утру 26 октября удалось оперативно ликвидировать. На данный момент частично без света в 11 населённых пунктах Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов остаются 818 жилых домов, в которых проживают 1948 человек, а также десять социально значимых объектов. На восстановлении электроснабжения задействовали 23 бригады — почти 80 человек и 25 единиц техники.

Утром возобновлено движение паромов на переправе Ванино — Холмск, на автодорогах ограничений движения транспорта нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая из-за приближения тайфуна «Соудел» объявлено штормовое предупреждение.