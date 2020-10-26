Владивосток, , 06:22 — REGNUM Пассажир авиарейса «Владивосток — Южно-Сахалинск» был снят с рейса за дебош на борту самолёта в аэропорту вылета. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба авиакомпании «Аврора».

Видеозапись дебоша, устроенного пассажиром в самолёте, была выложена в социальные сети. Мужчина на видеозаписи громко кричит, что рядом с ним находятся террористы и требует позвать бортпроводника и командира экипажа воздушного судна.

Буйного мужчину удалось высадить из самолёта, после чего авиарейс отправился в пункт назначения. Отмечается, что задержки рейса не произошло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти одного из пассажиров авиарейса «Новосибирск — Москва» на борту самолёта в Екатеринбурге.

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