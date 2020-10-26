Красноярск, , 06:18 — REGNUM Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку появившейся в соцсетях информации о появлении масляных пятен в реке Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

На место выехали Красноярский природоохранный прокурор, сотрудники региональных управлений Росприроднадзора и Росрыболовства.

Администрация Красноярска по поручению прокуратуры производит обработку водного объекта и береговой полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что в приморской Находке местные власти разбираются с информацией из соцсетей о нефтяном пятне в морской акватории.

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