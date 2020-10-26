Чебоксары, , 06:16 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии при столкновении двух легковых машин ранения получили трое детей и трое взрослых. Об этом сообщает в соцсетях МВД по республике.

Авария произошла 25 октября около 16:00 рядом с деревней Нюрши Цивильского района. Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2111 при выезде с прилегающей территории и не уступил дорогу другой легковой машины.

В результате столкновения ранения получили оба водителя, а также женщина и трое детей в возрасте восьми, 14 и 17 лет. Медицинская помощь им была оказана на месте происшествия.

В ГИБДД Чувашии отмечают, что осень и зима — самые опасные времена года для пешеходов и автомобилистов, так как количество аварий на дорогах в это время увеличивается. Связано это, в первую очередь, с ухудшением погодных условий и уменьшением светового дня. Поэтому автоинспекторы призывают бить внимательными и бдительными на дорогах, переходить только в установленном для этого месте.