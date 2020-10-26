Южно-Сахалинск, , 06:03 — REGNUM Сухогруз с экипажем на борту сорвало с рейда во время шторма и вынесло на мель у берегов острова Сахалин. Об этом 26 октября сообщили журналистам в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.

Судно сорвало с рейда в ночь на 26 октября, отнесло от морского порта и вынесло на мель в Углегорском районе. Экипажу на борту судна ничего не угрожает, но эвакуировать людей не представляется возможным из-за высоких волн. Пасмурная дождливая погода в районе, где терпит крушение судно, сохраняется. Скорость ветра составляет около 10 м/сек.

В настоящее время спасатели ожидают прибытия буксира. Информация о количестве людей на борту сухогруза и о состоянии судна не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ходе поисков в Азовском море трёх пропавших моряков с танкера «Генерал Ази Асланов», на борту которого произошёл пожар.

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