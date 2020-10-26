Магадан, Магаданская область, , 06:03 — REGNUM В посёлке Палатка Хасынского городского округа Магаданской области вандалы отметились на мемориале «Камень Скорби», возведенном в 1997 году на сопке у колымской трассы в память о жертвах политических репрессий. У подножия горы — братская безымянная могила заключённых.

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Накануне Дня памяти жертв политических репрессий на мемориале появились надписи, сделанные белой краской: «Ксюха, Аня, Даша». Имена автор «художества» вписал внутри нарисованного сердца.

«30 октября мы проводим здесь по традиции митинг памяти. И вот в преддверии этой даты мы приехали, как это делаем каждый год, осмотреть место, оценить его ухоженность и состояние самого мемориала, — рассказала «Магаданской правде» замглавы Хасынского городского округа Лидия Исмаилова. — И вот какой «сюрприз» обнаружили. Я не знаю, кто совершил такой дерзкий поступок, но все мы в шоке от случившегося, от этих глупых надписей».

По её мнению, эти легкомысленные наскальные надписи сделали подростки.

Колымчане не понаслышке знают, что такое репрессии — во многих семьях были и есть пострадавшие. Поэтому осквернение мемориала вызвало справедливый гнев и боль у местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Миассе Челябинской области неизвестные осквернили памятник Ленину.