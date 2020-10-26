Нью-Йорк, США, , 04:38 — REGNUM Публичная поддержка действующего президента США Дональда Трампа стала причиной для отстранения от службы сотрудника полиции в городе Нью-Йорке. Об этом 25 октября сообщил руководитель городского департамента полиции Дермот Ши в своём Twitter.

Утром 25 октября пользователи социальных сетей стали распространять видеозапись, героем которой стал полицейский, выкрикивавший с помощью автомобильного громкоговорителя в патрульной машине предвыборный лозунг Трампа. При этом полицейский просил очевидцев инцидента снимать его и выкладывать видео в соцсети.

Дермот Ши отметил, что личность сотрудника полиции установлена, в настоящее время он отстранён от службы без сохранения заработной платы. В связи с произошедшим глава городского департамента полиции подчеркнул важность сохранения аполитичности сотрудниками правопорядка. По словам Дермота Ши, этим полицейские дают понять гражданам, что закон применим ко всем, вне зависимости от политических предпочтений.

Напомним, всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане США будут избирать президента страны, вице-президента, губернаторов ряда штатов и территорий и членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса. Главными конкурентами в борьбе за пост главы государства стали действующий президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден.

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