Сакраменто, США, , 03:51 — REGNUM Массовые отключения электроэнергии в связи с сильными ветрами затронут более 360 тысяч жителей амери5канского штата Калифорния. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба американской компании Pacific Gas and Electric (PG&E) в Facebook.

Компания прекратит подачу электроэнергии в целях безопасности примерно 361 тысячи потребителей в связи с сильными ветрами и засушливой погодой. Отключение энергоснабжения началось утром 25 октября и затронет 36 округов штата Калифорния.

Как пояснил представитель энергетической компании, создавшиеся погодные условия могут стать причиной катастрофических по своим масштабам природных пожаров. В настоящее время на территории штата продолжают полыхать 20 лесных пожаров. Всего с начала года жертвами огненной стихии в калифорнии стал 31 человек.

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