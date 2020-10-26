Санкт-Петербург, , 02:20 — REGNUM В Кировском районе Санкт-Петербурга сапёры ОМОН обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Опасный предмет был обнаружен во дворе дома по адресу: проспект Народного ополчения, 99, во время земляных работ при установке опор освещения.

«Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что это миномётная мина калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны, находящаяся в состоянии сильной коррозии», — говорится в сообщении.

Со всеми мерами предосторожности боеприпас был вывезен на специализированный полигон и уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, со строительной площадки будущей железнодорожной платформы на юге Санкт-Петербурга сапёрами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) были вывезены на полигон для уничтожения боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

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