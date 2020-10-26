Советский район, Югра, , 00:40 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе вирус лейкоза крупного рогатого скота выявили в крестьянско-фермерском хозяйстве посёлка Таёжный Советского района. Об этом сообщают «Новости Югры».

«Ветеринарный центр» в городе Советском ввёл ограничительные мероприятия, по условиям которых фермерам нельзя перегруппировывать крупный рогатый скот внутри хозяйства, запрещён вывоз коров и быков из фермерского хозяйства для племенных и репродуктивных целей без соответствующего разрешения. Молоко позволено использовать внутри хозяйства после кипячения.

Ограничения с хозяйства снимут после получения двух подряд отрицательных результатов исследования на вирус поголовья с разницей в три месяца, говорится в сообщении.

Отмечается, что лейкоз крупного рогатого скота относится к группе неизлечимых. Инфицированный скот отправляется на убой.