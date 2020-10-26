Матвеево-Курганский район, , 00:26 — REGNUM По факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса в Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и взят на контроль ход расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авария произошла на трассе Самбек — Матвеев Курган в ночь на 24 октября. По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир отечественного автомобиля. По информации надзорного ведомства, пять человек, находившиеся в момент аварии в автобусе, были доставлены в больницу.

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