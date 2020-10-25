Тюмень, , 23:39 — REGNUM В Тюмени днём 25 октября в результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей один человек погиб, двое пострадали. О массовом ДТП сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Трагическая авария произошла на улице Мельникайте, 20. Предварительно установлено, что автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу, там столкнулся с Daewoo Nexia и маршрутным такси № 45. В результате массового ДТП погиб водитель Mitsubishi — житель Сургута. Две пассажирки маршрутки 1957 и 1967 годов рождения получили небольшие травмы.

Следственный отдел по расследованию ДТП УМВД России по Тюменской области проводит процессуальную проверку.