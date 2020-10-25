Витебск, Белоруссия, , 19:22 — REGNUM Двое сотрудников СМИ, которые возвращались домой после освещения акции протеста в белорусском Витебске, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 25 октября сообщает интернет-портал Tut.by.

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«В Витебске задержали еще двух журналистов (журналист «Спутника» и фотокорреспондент TUT. BY)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября в Минске и других городах Белоруссии проходят очередные акции протеста активистов, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране.

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