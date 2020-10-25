Краснодар, , 19:13 — REGNUM Активный поиск в Азовском море трёх моряков с танкера «Генерал Ази Асланов», на котором случился пожар, планируют завершить 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Руководителем поисково-спасательных работ принято решение о завершении активной фазы поисковых мероприятий с 08:00 (мск) 26.10.2020», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В настоящее время на месте работают сотрудники краевого МЧС совместно с представителями Новороссийского и Таманского морских спасательно-координационных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, на повреждённом танкере не было зафиксировано разлива топлива и отметили, что в настоящее время судно пребывает на якорной стоянке в стабильном состоянии, где позднее его осмотр проведут водолазы.

В настоящее время продолжаются поиски трёх пропавших членов экипажа танкера, которых при взрыве выбросило за борт.

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