Ульяновск, , 06:32 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства в 2016 году двух братьев-предпринимателей. В совершении преступления подозреваются бизнесмен и его сообщник, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено в рабочем посёлке Карсун. Правоохранители полагают, что преступление было совершено для «устранения братьев как конкурентов в сфере предоставления ритуальных услуг».

По данным следствия, вечером 9 января 2016 года двое обвиняемых и иные неустановленные лица прибыли на территорию производственной базы по изготовлению надгробий, где один из обвиняемых дважды выстрелил в одного из братьев, другой злоумышленник нанёс жертве проникающие ранения. Аналогичные ранения были нанесены второму брату, который находился в цеху.

В следственном управлении отмечают, что по итогам ольфакторной судебной экспертизы (запаховых следов) в автомобиле убитых и на одежде обнаружены запаховые следы одного из предпринимателей. В совокупности с другими уликами это стало основанием для предъявления ему и его соучастнику обвинения в убийстве, говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Новоспасского района, которого обвинили в двойном убийстве: по версии следствия, он убил двух спящих мужчин, которые ранее побили злоумышленника.

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