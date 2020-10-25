Тобольский район, Тюменская область, , 15:59 — REGNUM В Тюменской области пьяный селянин пытался похитить несколько дорожных знаков и увезти на мотоблоке, чтобы соорудить из них спортивный снаряд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Дорожные знаки с места преступления Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Сотрудники дорожно-патрульной службы получили сигнал, что недалеко от деревни Преображенка Тобольского района неизвестный пытается похитить дорожные знаки. На месте полицейские увидели мотоблок со знаками в прицепе. Водитель признался, что решил похитить незакреплённые указатели, чтобы в последующем сделать из них спортивный снаряд. Алкотестер показал в крови водителя 0,63 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, прав на вождение транспортным средством при нём не было.

По факту возбуждено административное дело по ч.3 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»), а также уголовное дело за покушение на кражу.