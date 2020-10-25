Москва, , 13:58 — REGNUM На якорную стоянку отбуксировали в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов», где 24 октября прогремел взрыв. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает ТАСС.

«Буксировка завершена в 05:40. Доставили на якорную стоянку», — заявил в пресс-службе.

Также там уточнили, что на повреждённом танкере не было зафиксировано разлива топлива и отметили, что в настоящее время судно пребывает на якорной стоянке в стабильном состоянии, где позднее его осмотр проведут водолазы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что танкер «Генерал Ази Асланов» получил повреждения значительного характера после взрыва в Азовском море.