Москва, , 10:40 — REGNUM Повреждения значительного характера получил после взрыва в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов». Об этом 25 октября сообщили в агентстве Росморречфлот, передает ТАСС.

«Повреждения значительные. Пробоины больших размеров», — заявили в агентстве.

Также там уточнили, что размер полученного судном ущерба будет уточняться, когда к судну прибудут специалисты и отметили, что только после такой оценки будет ясно, что делать дальше.

Кроме того, в агентстве рассказали, что одно из спасательных судов уже прибыло на место происшествия и ещё два — находятся в пути.

«У подошедшего судна задача: осмотр танкера и поиск людей. Поиск людей — приоритет», — заключили в Росморречфлоте.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 октября в Азовском море на нефтяном танкере под российским флагом «Генерал Ази Асланов» около 19:00 мск произошел взрыв в балластном отсеке.