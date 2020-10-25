Саратов, , 08:56 — REGNUM Проверку по факту массового конфликта, который произошел в Саратовской области и был пресечен правоохранителями, проводит полиция. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«24 октября сотрудниками полиции пресечен конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также там указали, что в результате инцидента не был допущено нарушений общественного порядка и отметили, что из-за произошедшего конфликта никто не пострадал.

При этом ранее, из данных Telegram-каналов, стало известно, что причиной конфликта между представителями двух диаспор стала ссора во время проводов в армию в районе деревни Тимонино в Дергачевском районе Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что с одном из ресторанов Васильевского острова в Санкт-Петербурге подрались студенты из Китая, троим из которых впоследствии понадобилась госпитализация.