Луганск, 25 октября 2020, 08:48 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия погиб командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Алексей Марков. Об этом 24 октября в своем телеграм-канале сообщил бывший представитель Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Напомним, батальон «Призрак» официально был создан более шести лет назад в июле 2014 года путем объединения нескольких отрядов ополченцев. Первым командиром батальона был Алексей Мозговой, погибший в 2015 году.