Челябинск, , 08:34 — REGNUM В Челябинской области 11-летняя пассажирка одной из машин погибла в результате ДТП. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Авария произошла утром 24 октября в Красноармейском районе. Машины Hyundai Santa Fe и Kia Rio совершили лобовое столкновение. Это произошло в условиях снегопада. По предварительным данным, водитель первой выехал на встречную полосу.

Оба водителя, а также один из пассажиров были госпитализированы. По факту аварии началась проверка.