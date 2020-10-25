Санкт-Петербург, , 08:22 — REGNUM Подробности убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова, являющегося отцом российского пилота автогонок серии «Формула-1» Виталия Петрова, сообщил 25 октября источник в правоохранительных органах, его слова приводит РИА Новости.

По слова источника, в 18:00 мск 24 октября в коттедж Петрова, расположенный в Выборге, пробрался киллер, выстреливший в депутата. Затем Петрова нашел сторож дома, вызвавший скорую помощь и сотрудников полиции.

При этом другой источник, слова которого приводит издание 47news, рассказал, что в Александра Петрова мог выстрелить снайпер в момент, когда депутат выходил из бани, чтобы окунуться в реку.

Отметим, Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Бизнесмен являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.