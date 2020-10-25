Москва, , 07:21 — REGNUM Генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Евгений Розов уволен с занимаемой должности решением глава Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

В Роскосмосе отмечают, что по итогам производственного совещания на космодроме Рогозин также объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

24 октября в Благовещенском городском суде Амурской области объявили об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова. В пресс-службе суда отметили, что Бобков подозревается в совершении «двух умышленных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Роскосмосе заявили, что задержание директора Романа Бобкова не повлияет на график строительства второй очереди космодрома.

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