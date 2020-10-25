Краснодар, , 05:20 — REGNUM Состояние танкера «Генерал Ази Асланов», на борту которого произошёл взрыв, было исправным. Об этом 25 октября сообщил журналистам руководитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

По словам Волынкина, до взрыва на судне прошли ремонтные работы и оно находилось в исправном состоянии. Причину взрыва на танкере будет определять специальная комиссия.

Кроме того, Волынкин пояснил, что судну не потребовались боновые заграждения, так как на Азовском море наблюдается волнение до четырёх баллов. Спасатели осмотрят место происшествия и уточнят, произошла ли утечка нефтепродуктов. В настоящее время танкер находится в дрейфе, на судне наблюдается небольшой крен около 3−7 градусов, плавучесть танкера сохранена.

Оперативная группа спасателей в Темрюке в настоящее время занимается организацией совместной с органами исполнительной власти операции по розыску трёх пропавших членов экипажа танкера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о буксировке терпящего бедствие в Азовском море российского танкера в район порта «Кавказ».

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