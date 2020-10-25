Кабул, , 02:59 — REGNUM Один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован сотрудниками сил безопасности в Афганистане. Об этом 24 октября сообщает телеканал TOLO News.

По данным телеканала, полученным от национального управления безопасности Афганистана (NDS), во время спецоперации сил безопасности в афганской провинции Газни был ликвидирован Абу Мухсин аль-Масри.

Аль-Масри считался заместителем главы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входил в список самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований США.

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