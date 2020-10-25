Краснодар, , 01:57 — REGNUM Терпящий бедствие в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов» взяло на буксир судно «Меркурий». Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Повреждённое взрывом судно отбуксируют в район якорной стоянки ближе к порту «Кавказ». Танкеру на буксире предстоит преодолеть 7−8 миль от места ЧП к берегу Краснодарского края. Установлено, что танкер получил повреждения выше ватерлинии, серьёзной водотечности у судна нет.

«Генерал Ази Асланов» получил серьёзный крен из-за смещения центра тяжести, так как оторванный кусок палубы и борта свесились за борт. Утром дно танкера будет обследовано водолазами. В настоящее время продолжаются поиски трёх пропавших членов экипажа танкера, которых при взрыве выбросило за борт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доследственной проверке по факту возгорания на борту танкера в Азовском море, которая была организована Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

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