Санкт-Петербург, , 00:37 — REGNUM Следственный комитет России подтвердил «заказной» характер убийства бизнесмена и депутата Александра Петрова, застреленного одним снайперским выстрелом вечером 24 октября в своем домовладении под Выборгом.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уголовное дело возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство из корыстных побуждений или по найму». Такое преступление наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы.

Читайте также: В Выборге убили бизнесмена Петрова, отца гонщика «Формулы 1»

Как установлено следствием, вечером в субботу, 24 октября, неустановленное лицо совершило один выстрел из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего Александра Петрова, находившегося на территории своего дома под Выборгом.

На месте происшествия продолжается работа следственно-оперативной группы, ею руководит лично глава следственного управления СК России по Ленинградской области.

«Устанавливается круг общения потерпевшего, иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметили в СКР.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте убийства бизнесмена Петрова под Выборгом работают следователи