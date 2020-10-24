Москва, , 21:32 — REGNUM По факту возгорания на нефтяном танкере в Азовском море проводится доследственная проверка. Об этом 24 октября сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

«По данному факту организована доследственная проверка, — говорится в сообщении. — …Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий».

Отмечается, что в акваторию Азовского моря уже направились следователи и криминалисты.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на шедшем под флагом Российской Федерации танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв в акватории Азовского моря.

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