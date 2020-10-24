Выборг, Ленинградская область, , 21:07 — REGNUM В коттеджном посёлке Великое под Выборгом, где вечером 24 октября застрелили крупного бизнесмена и муниципального депутата, 61-летнего Александра Петрова, работают следователи и эксперты-криминалисты. Ими руководит лично глава Следственного управления СКР по Ленобласти Сергей Сазин.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов следственного управления и следователей следственного отдела по городу Выборгу», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, по данным СМИ, тело Александра Петрова с огнестрельным ранением обнаружили вблизи его дома на приусадебной территории. По данным СМИ, в Петрова мог выстрелить снайпер в тот момент, когда бизнесмен вышел из бани, чтобы окунуться в реке.

Читайте также: Бизнесмена Петрова под Выборгом мог застрелить снайпер

Александр Петров — владелец и совладелец целого ряда крупных предприятий в Выборге и Выборгском районе Ленобласти, в том числе в сфере судостроения, топливного, портового, транспортного и гостиничного бизнеса. Он также вложил крупную сумму в продвижение своего сына-автогонщика Виталия Петрова, который стал первым российским пилотом «Формулы-1».

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмена Петрова под Выборгом мог застрелить снайпер