Краснодар, , 20:31 — REGNUM На танкере «Генерал Ази Асланов», который шел под флагом Российской Федерации в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Об этом 24 октября сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Терпит бедствие (в акватории Азовского моря — прим. ИА REGNUM) нефтяной танкер..» — сказал источник.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили журналистам, что всего с борта судна были спасены десять членов экипажа. В настоящее время выясняется судьба еще троих человек.

Собеседник агентства добавил, что причиной взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», по предварительным данным, стали «остаточные пары топлива».

Другие подробности пока не известны.