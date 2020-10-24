Краснодар, 24 октября 2020, 20:31 — REGNUM На танкере «Генерал Ази Асланов», который шел под флагом Российской Федерации в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Об этом 24 октября сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Терпит бедствие (в акватории Азовского моря — прим. ИА REGNUM) нефтяной танкер..» — сказал источник.
В пресс-службе Росморречфлота уточнили журналистам, что всего с борта судна были спасены десять членов экипажа. В настоящее время выясняется судьба еще троих человек.
Собеседник агентства добавил, что причиной взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», по предварительным данным, стали «остаточные пары топлива».
Другие подробности пока не известны.