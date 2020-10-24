Выборг, Ленинградская область, , 19:34 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области вечером 24 октября застрелили предпринимателя и муниципального депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова. На место преступления выехало руководство Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Александр Петров Vbglenobl.ru

По данным областного издания 47News, убийство Петрова произошло около 18 часов в поселке Великое под Выборгом, где находится жилой дом потерпевшего.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей криминалистов следственного управления и следователей отдела по городу Выборг», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

По данным СМИ, Александр Петров является совладельцем ряда крупных предприятий, в том числе ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания.

Александр Петров — отец российского пилота «Формулы 1» Виталия Петрова.