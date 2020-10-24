Выборг, Ленинградская область, 24 октября 2020, 19:34 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области вечером 24 октября застрелили предпринимателя и муниципального депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова. На место преступления выехало руководство Следственного управления СКР по Ленинградской области.
По данным областного издания 47News, убийство Петрова произошло около 18 часов в поселке Великое под Выборгом, где находится жилой дом потерпевшего.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей криминалистов следственного управления и следователей отдела по городу Выборг», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.
По данным СМИ, Александр Петров является совладельцем ряда крупных предприятий, в том числе ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания.
Александр Петров — отец российского пилота «Формулы 1» Виталия Петрова.