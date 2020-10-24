Букоба, Танзания, , 18:18 — REGNUM В Танзании перевернулся автобус с пассажирами. Об этом пишет газета Mwananchi со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло 24 октября на трассе между городами Нгара и Букобу на северо-западе страны. По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек, еще 11 получили различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Причины аварии пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 октября в области Кигома на западе Танзании попали в аварию председатель оппозиционной партии «Альянс за демократические перемены» (ACT-Wazalendo) Зитто Кабве и четверо его соратников.

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