Чимкент, Казахстан, , 15:46 — REGNUM На железнодорожной станции в Чимкенте (Шымкенте) ночью 24 октября произошел сход тринадцати вагонов с опрокидыванием, сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на представителя министерства чрезвычайных ситуаций республики Талгата Уали.

«24 октября 2020 года, в 02.31 (23 октября 23:31 мск —ИА REGNUM), в городе Шымкенте на железнодорожной станции произошел сход 13 вагонов с опрокидыванием», — сообщил Уали.

По информации источника, вагоны были пустые, поезд состоял из 21 вагона. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, а причины аварии выясняются.

Представитель министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана также сообщили, что движение поездов было восстановлено к 12:49 (09:49 мск).