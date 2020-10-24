Чимкент, Казахстан, 24 октября 2020, 15:46 — REGNUM На железнодорожной станции в Чимкенте (Шымкенте) ночью 24 октября произошел сход тринадцати вагонов с опрокидыванием, сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на представителя министерства чрезвычайных ситуаций республики Талгата Уали.
По информации источника, вагоны были пустые, поезд состоял из 21 вагона. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, а причины аварии выясняются.
Представитель министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана также сообщили, что движение поездов было восстановлено к 12:49 (09:49 мск).