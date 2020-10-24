Матвеево-Курганский район, , 09:42 — REGNUM В Ростовской области на трассе Самбек — Матвеев Курган в ночь на 24 октября произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На месте аварии УГИБДД по Ростовской области

Примерно в 00:45 мск водитель автомобиля ВИС234 900, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом Kassbohrer Setra S. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля. Водитель и два пассажира автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.