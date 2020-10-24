Сакраменто, США, , 06:53 — REGNUM В США к 20 годам тюремного срока приговорили жителя штата Калифорния Энрике Маркеса, который предоставил огнестрельное оружие экстремистам, застрелившим 14 человек в городе Сан-Бернардино. Об этом 23 октября сообщает газета The New York Times.

По данным издания, приговор Маркесу вынес судья округа Центральная Калифорния Джезус Бернал, который отклонил как ходатайство защиты о снижении срока до пяти лет, так и обращение родственников погибших о вынесении более сурового наказания.

Напомним, 2 декабря 2015 года в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) жертвами нападения террористов стали 14 человек.

Следствием было установлено, что Маркес, в 2018 году пошедший на сделку с прокуратурой, приобрёл огнестрельное оружие для террористов — Саида Фарука и его супруги Тэшфин Малик.

Как сообщало ИА REGNUM, израильская компания Cellebrite, занимающаяся созданием специализированного программного обеспечения, поможет Федеральному бюро расследований США со взломом системы защиты телефоны iPhone, которым пользовался один из калифорнийских убийц Сайед Фарук.

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