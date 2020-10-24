Саратов, , 06:38 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Саратове, произошедшем в ночь на 24 октября, пострадали четыре человека, включая подростка и маленькую девочку. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

Сообщение о возгорании по адресу: Саратов, Заводской район, улица 7-я Нагорная, 42, поступило в дежурную часть в 04:21 по местному времени. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что произошло загорание частного жилого дома.

В 05:16 пожар был ликвидирован.

В результате произошедшего пострадали четыре человека — мужчина, женщина, подросток 17 лет и девочка четыре года. Они были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, подросток — тяжёлом.

В тушении пожара участвовали 49 человек и 14 единиц техники. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в частном двухквартирном доме в Якутии погибли женщина и четверо детей, пострадал мужчина.

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