Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Не менее двух человек погибли в результате падения самолета военно-морских сил США в городе Фоли в американском штате Алабама, передает телеканал Fox News.

Жертвами крушения стали члены экипажа воздушного судна. При крушении оно врезалось в дом и два автомобиля. Уточняется, что самолет использовался для совершения тренировочных полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в результате падения самолета ВМС США в американском штате Алабама загорелся дом.

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