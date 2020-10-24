Якутск, , 05:32 — REGNUM В результате пожара в частном двухквартирном доме в Якутии погибли женщина и четверо детей, пострадал мужчина. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии поступило в дежурную часть в 04:43 по местному времени. К моменту прибытия пожарных подразделений дом уже горел по всей площади.

«Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии пожар возник в результате короткого замыкания греющего кабеля канализации,

Дознаватели МЧС России вместе с сотрудниками Следственного комитета и МВД в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства трагедии. С родственниками погибших работают психологи МЧС.