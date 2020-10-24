Якутск, , 04:22 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в Намском районе Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в двухквартирном доме в селе Крест-Кытыл. Общая площадь пожара оценивалась в 160 квадратных метров, его тушили 16 спасателей при помощи пяти единиц спецтехники. В результате пожара погибли женщина и четверо детей, также пострадал один мужчина. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Этим занимаются сотрудники Следственного комитета РФ и местного управления МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября произошел пожар в жилом доме в Самарской области. В результате возгорания погибла женщина и ребенок. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности печного отопления.

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