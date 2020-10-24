Вашингтон, 24 октября 2020, 04:20 — REGNUM Крушение в округе Болдуин в американском штате Алабама потерпел самолет военно-морских сил США, передает телекомпания CNN.
В результате инцидента начался пожар в одном из жилых домов на месте падения воздушного судна. Расследованием случившегося будет заниматься министерство обороны США.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в американском штате Калифорния упал истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США.
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