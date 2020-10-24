Буэнос-Айрес, , 00:51 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 27 километрах к северо-западу от города Лондрес. Очаг подземных толчков залегал на глубине 136,92 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Южный Пагай в Индонезии. Его эпицентр находился в 33 километрах к юго-западу от острова на глубине 10 километров. Информации о жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

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