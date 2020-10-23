Нальчик, , 23:15 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии спасатели ищут альпинистку из Петербурга, пропавшую на склоне горы Эльбрус, сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

По информации регионального управления МЧС, 30-летняя женщина участвовала в восхождении на Эльбрус в составе группы альпинистов.

После ухудшения погоды группа решила вернуться на базу, при этом женщина шла в замыкающей подгруппе.

Поисковую операцию ведут спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда, к поискам подключен вертолет Ми-8.

Альпинистка пока не найдена.

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