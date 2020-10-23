Париж, 23 октября 2020, 18:53 — REGNUM Французская полиция оцепила территорию, прилегающую к Парижской соборной мечети после того, как неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в прихожан мечети, сообщает 23 октября телеканал BFMTV.
По информации телеканала, устройство было маломощным, скорее всего это была петарда.
Вероятно, ее могли бросить из домов, выходящих окнами на двор мечети. От взрыва никто не пострадал.
Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии беженцы употребляли наркотики в мечети и сожгли ее